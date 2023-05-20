أمن طرابلس: حجز 210 سيارة خلال 24 ساعة

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم السبت حجز 210 سيارة خلال 24 ساعة بسبب عدم استيفاء الإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن دوريات قسم شرطة النجدة بالمديرية كثفت عمل دورياتها الأمنية بمختلف تقاطعات الطرق والشوارع داخل العاصمة طرابلس وفق الحملة الأمنية التي أطلقتها المديرية.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أنه تم ضبط أكثر من (210) مركبة آلية غير مستوفية الإجراءات القانونية حيث تتجول بدون لوحات معدنية ومعتمة الزجاج وغير مستوفية الإجراءات.