مطالبًا بفتح ملف مجزرة براك.. السعيدي: الجريمة تظل نقطة سوداء في تاريخ ليبيا حتى تأخذ المليشيات عقابها

ليبيا – طالب وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من البرلمان علي السعيدي، بإعادة فتح ملف مجزرة قاعدة براك الشاطئ.

السعيدي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية”،قال إن “هذه الجريمة النكراء حتى الآن لم تتحقق فيها العدالة القضائية، وسوف تظل نقطة سوداء في تاريخ ليبيا حتى تأخذ المليشيات الغادرة عقابها”.

وأضاف: “ما زلنا نستذكر هذا اليوم بعيون يملؤها الأسى والحزن بعد أن نقضت مليشيات القوة الثالثة مصراتة اتفاقية وقف إطلاق النار، وهاجمت تمركزات الجيش الليبي في مناطق زلاف وقاعدة براك الشاطئ وأعدمت ما يقارب 150 مدنيا وعسكريا من أغلب بقاع ليبيا، كانوا إما مارة على الطريق العام أو عسكريين ملتحقين بوحداتهم حديثا”.

وندد السعيدي بالصمت على مثل هذه التجاوزات، مؤكدًا أن القتلة يمارسون حياتهم الطبيعية في المناطق الخارجة عن سيطرة القانون والدولة الليبية.

وتابع السعيدي حديثه: “ما زلنا نثق بنزاهة القضاء الليبي والذي يجب له أن ينصف الحقوق، خصوصا أن الأحداث في قاعدة براك الشاطئ لم تكن مواجهة عسكرية بل مذبحة حقيقية موثقة بالفيديو يظهر فيها عناصر مجالس الشورى التابعين لتنظيم داعش الإرهابي وهم ينفذون إعدامات ميدانية بحق الأسرى”.

السعيدي ختم:” أن الجرائم لا تسقط بالتقادم ويوم إنصاف الحقوق في ليبيا ليس بعيدا والضحايا الذين سقطوا لن تضيع تضحياتهم سدى”.