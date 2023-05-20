قرانفيل: ليبيا لديها 180 مصنعاً معطلاً جذبت أنظار رجال الأعمال الأتراك

دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الليبيين – الأتراك “مرتضى قرانفيل” إلى الاستثمار في المنشآت الصناعية التي أنشئت في ليبيا خلال العهود السابقة والمتوقفة عن العمل منذ سنوات.

وذكر “قرانفيل” لوكالة الأناضول التركية، أن ليبيا لديها أكثر من 180 منشأة صناعية حكومية من عهد الحكومات السابقة معطلة عن العمل، مشيرا إلى أن بعض هذه المنشآت في حالة جيدة، وأنها جذبت أنظار رجال الأعمال الأتراك إليها.

وأوضح “قرانفيل” أنه يوجد 7 منشآت صناعية في منطقة تاجوراء، جرى تأسيسها عام 1977، من بينها مجمّع تركيب الشاحنات الذي جرى تشييده بأفضل المعدات في ذلك الوقت.

وأضاف “قرانفيل” أنه اجتمع رفقة وفد من جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك “موسياد” من ولاية قونية، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “رمضان أبوجناح” بحضور عمداء الجنوب والشرق، وبحث تنمية المنطقة.

وأشار “قرانفيل” إلى أنه جرى تقييم طريق التجارة من الجنوب إلى إفريقيا عبر جنوب الصحراء، مضيفا أن عميد بلدية المرج أكد أن تنمية ليبيا ستكون مع تركيا، بحسب قوله.

وفي سياق آخر، قال “قرانفيل” إنهم سيفتتحون مستشفى في طرابلس بعد مستشفى مصراتة، مؤكدا قدرتهم على إنشاء البنية التحتية الصحية الليبية.

وأشار “قرانفيل” إلى أنه ستكون هناك تغييرات مهمة فيما يتعلق بالصحة والسياحة والتجارة، وانه سيزداد الزخم في حال بدأت ليبيا وتركيا منح تأشيرات الدخول بشكل متبادل، وفق قوله.