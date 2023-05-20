شركة الكهرباء: اختبارات تشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس وسط جنزور

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس – وسط جنزور جهد 220 ك.ف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن البدء في إجراء الاختبارات التشغيلية على مسار كابل غرب طرابلس – وسط جنزور جهد 220 ك.ف يأتي استعداداً لشحنه ولأول مرة بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية بشكل آمن وسليم قبل الذروة الصيفية القادمة.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون القائم بين الإدارة العامة لمشروعات النقل وشركة الإنشاءات الكهربائية.

ولفتت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن جهود الشركة للحفاظ على استقرارية الشبكة وجاهزيتها والرفع من كفاءتها .