| اجتماعات مرتقبة للجنة “6+6” في المغرب للنظر في المواد الخلافية بقوانين الانتخابات

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2023/05/20 على الساعة 14:05

: قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، أحد أعضاء لجنة 6+6 إن اللجنة، إن اللجنة ستعقد اجتماعات في المغرب، مطلع الأسبوع المقبل، للتصويت على المواد الخلافية. ‏

وأضاف قويرب أنه كان من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها في ليبيا، لكن تقرر نقلها إلى المغرب، بحيث يتم التصويت على المواد دون أي ضغوط من أطراف محلية، وذلك لضمان التوصل بشكل أسرع لتوافقات حول القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان ومجلس الشورى وانتخاب الرئيس.

وأكد قويرب في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن اللجنة ستصوّت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب، مشيرا إلى أن الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين.

وأوضح قويرب أن القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والمقرر أن تنطلق الإثنين المقبل.

ووفق قويرب، فإن اللجنة تصوّت خلال الاجتماع المرتقب في المغرب على جميع المواد التي لم تصل فيها اللجنة إلى إجماع عليها (توافق)، كما تعرض النقاط الخلافية الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، في مسودة القانون السابق.

وتابع قويرب أن ما تتفق عليه اللجنة وفق التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، يحال للمفوضية بعد إقراره من البرلمان، أو أن تحيله اللجنة مباشرة للمفوضية.

في المقابل، قال عضو مجلس النواب علي الصول لـ”سبوتنيك”، إن القوانين الانتخابية تُحال من اللجنة المشكلة حال التوافق عليها للبرلمان مرة أخرى لإصدار القانون ولا تحال للمفوضية العليا مباشرة.

كما شدد الصول على أن ما تتوصل إليه اللجنة يجب أن يُعرض أولا على المجلس لاعتماده وإصدار القوانين، ومن ثم تحال إلى المفوضية، نظرا لكون اللجنة هي جزء من المجلس التشريعي وليست مستقلة بذاتها.