عقيلة صالح يدعو لتشكيل حكومة مصغرة مدتها 8 أشهر لتسيير الانتخابات بحياد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى ضرورة تشكيل حكومة مصغرة واحدة بمدة زمنية محددة 6 او 8 أشهر مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات بشكل محايد وحفظ أموال الليبيين.

جاء ذلك خلال لقائه حكماء المنطقة الغربية وعدد من أعيان ومشايخ وحكماء المنطقة الشرقية، في مدينة القبة، حيثُ طالب الحكماء بتحسين الأوضاع السياسية في البلاد وإجراء الانتخابات خلال العام الحالي.

بدوره أكد المستشار صالح أن المصالحة الوطنية هي أهم ركيزة في عودة أمن واستقرار ليبيا، مشيدًا بالدور الوطني للقبائل الليبية الشيفة في كافة أنحاء الوطن لتحقيق أمن واستقرار البلاد.

كما استعرض المستشار صالح خطة عمل مجلس النواب سعيًا تحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال مؤكدًا رفضه للتدخلات الخارجية والقواعد والقوات الأجنبية، وفقَ ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس.