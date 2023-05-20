عبر بوابة إفريقيا.. المبشر يوجه رسالة للمجتمعين في طرابلس وراس لانوف

وجه رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة محمد المبشر، رسالة إلى الليبيين المجتمعين في رأس لانوف والمجتمعين في طرابلس.

وأعرب المبشر في نص رسالته التي خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، عن تحيته لكل من لديه الرغبة في إنقاذ الوطن والمساعي الرامية إلى توحيد الكلمة ورص الصفوف، قائلا “أتمنى أن أرى الثوابت الوطنية التي ترغبون تأكيدها في لقائكم في طرابلس ورأس لانوف قناعة راسخة في وجدان كل ليبي ولا نحتاج لمؤتمرات للتأكيد عليها”.

ودعا المبشر، إلى عقد اجتماع موحد يضم جميع النخب الليبية الحاضرة في المدينتين (طرابلس وراس لانوف) في مدينة وسط البلاد غير محسوبة على شرقها ولا غربها، على أن يكون من ضمن محاور أجندة الاجتماع الموحد، ملف الضغط الشعبي على مجلسي النواب والدولة بكل الطرق لإنهاء حالة العبث السياسي المستمرة، ودعم توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى خروج كل الشخصيات الجدلية من سباق الانتخابات الرئاسية إلى حين اعتماد دستور للبلاد عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، والعمل بكل جدية لخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد بأي شكل من الأشكال”.

واختتم المبشر رسالته قائلا “أتمنى لكل ليبيا الخير والسلام والتوفيق في أي اجتماع ليبي في ليبيا دون تدخل إقصائي من أي طرف أو انحياز لأي توجه ضيق لا يخدم مصالح الليبيين جميعا”.