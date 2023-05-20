الشريف: لجنة (6+6) تلقت عرضًا من المغرب لعقد اجتماعاتها بحضور خبراء من الأمم المتحدة

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف عن أسباب عقد لجنة (6+6) اجتماعاتها في المغرب،مؤكدًا أن اللجنة تلقت عرضًا من المملكة المغربية لتسهيل بعض الإجراءات بوجود خبراء من الأمم المتحدة في المسائل الدستورية والمسائل الانتخابية.

الشريف وفي مداخلة مع تلفزيون “المسار”،تابعتها صحيفة المرصد، قال:” إن المغرب وهؤلاء الخبراء سيكونوا داعمين للجنة (6+6) لحلحلة هذه المسألة خاصةً أن الاجتماعات ستعقد صباحًا ومساءً، ويرجع السبب إلى قبول اللجنة وأعتقادهم بأن الاجتماعات الأولية قد جمعوا الكثير من البيانات،واجتمعوا مع مفوضية الانتخابات والسجل المدني وجهاز المخابرات وجميع الأجهزة التي لها علاقة بالمسألة الانتخابية”.

وأكد أن اللجنة توفر لديها قاعدة بيانات ينطلقوا من خلالها،معربًا عن أمله بأن تتوصل اللجنة لمقترحات ومشاريع بخصوص قوانين انتخاب الرئيس ومجلس النواب والشيوخ”.