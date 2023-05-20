قويرب: لجنة 6+6 ستصوت على النقاط الخلافية خلال اجتماع مرتقب في المغرب

الوطن| متابعات

قال عضو لجنة “6+6” المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، النائب عز الدين قويرب، إن اللجنة ستصوّت على النقاط الخلافية خلال الاجتماع المرتقب في المغرب.

وأضاف قويرب أن الاجتماعات السابقة للجنة ناقشت الجوانب الفنية مع مفوضية الانتخابات، والجوانب القانونية مع النائب العامالعام، خاصة من لديهم قضايا من المترشحين.

قويرب وفي تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن، أوضح أن القانون المتعلق بالترشح للرئاسة لم يتم النقاش حوله حتى الآن بشكل رسمي، إذ تبحث اللجنة المواد الخلافية والتصويت عليها خلال الاجتماعات في المغرب، والتي من المقرر أن تنطلق الإثنين المقبل، لافتاً إلى أن الاجتماعات المرتقبة في المغرب تستغرق عدة أيام للنقاش حول المواد الخلافية، ومن ثم التصويت على القوانين، أو المواد المختلف عليها

وأشار قويرب إلى إن اللجنة تصوّت خلال اجتماع المغرب على جميع المواد التي لم تصل فيها اللجنة إلى إجماع عليها (توافق).

كما تعرض النقاط الخلافية الخاصة بشروط الترشح للرئاسة، في مسودة القانون السابق، مضيفاً أن ما تتفق عليه اللجنة وفق التعديل الـ13 للإعلان الدستوري يحال للمفوضية بعد إقراره من البرلمان، أو تحيله اللجنة مباشرة للمفوضية.