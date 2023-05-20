ثقافة الدبيبة: مبروكة توغي أطلقت مبادرة لبناء أجيال مثقفة 

نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، فعالية الحملة التثقيفية التوعوية حول القراءة تحت شعار «اقرأ» في ميدان السيدة مريم بالمدينة القديمة طرابلس، بحضور وكيلة وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية وداد الدويني، في إطار مبادرة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية “اقرأ” التي أطلقتها وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، بحسب بيانها.

وألقت الوكيلة كلمة بهذه المناسبة عن دور القراءة وأهميتها لتقدم المجتمع وبناء أجيال مثقفة متعلمة، وتهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع، والمساهمة في رفع مستوى الوعي والثقافة لدى المواطن, بمشاركة المكتبة المتنقلة التي تشمل آخر إصدارات الوزارة وكتب عامة وخاصة بالأطفال، وفق قولها.