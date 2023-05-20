عبدالمطلب: تزوير الأرقام الوطنية سيكون مدخلاً للتشكيك في الانتخابات وباباً للطعن

ليبيا – توقع الكاتب والمحلل السياسي الليبي، جمال عبد المطلب، حدوث تلاعب بالانتخابات المقبلة عبر الأرقام الوطنية المزورة بالنظر إلى أن الإعلان عن تلك الأرقام جاء من جهة قضائية معتبرة ومعترف بها من السلطات في الشرق والغرب، في إشارة إلى النائب العام.

عبد المطلب، شدد في تصريح لموقع”أصوات مغاربية”، على أن تلك المعلومات ستؤثر وستكون مدخلاً للتشكيك في الانتخابات وباباً للطعن على أساسها، مضيفاً أن الخاسرين سوف يلجؤون إلى الطعن في نتائج الانتخابات بناء على هذه القضية.