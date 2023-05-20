النيابة العامة الليبية تستمع للشهود في واقعة مقتل مشجع الاتحاد

بدأت النيابة العامة سماع شهادة حضور واقعة وفاة مشجع فريق الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح، جراء إصابته بطلق ناري، الإثنين الماضي، عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بنغازي في دور الثمانية لنهائيات دوري كرة السلة في مدينة طرابلس.

وفي بيان لها، قالت النيابة العامة، إن وكيل النيابة المختص، طالع مدونة إثبات الحادثة، فور تلقي نبأ مقتل المواطن عبدالمهمين عزالدين الفلاح، ولاحظ تطور إجراءات الاستدلال في شأنها؛ فوجه جهة الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات التي تلزم التحقيق.

ووفقا للبيان، تولى المحقق بحث الواقعة فور علم سلطة التحقيق، بترتب نتيجة وفاة المجني عليه، واتخذ جملة من الإجراءات لاستجلاء الواقعة، كان أخصها سماع شهادة حضور الواقعة؛ ثم طلب الإجراءات حتى تتحدد المسؤولية.

وأصيب الوسط الرياضي بفاجعة، بعد وفاة مشجع فريق الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح، جراء إصابته بطلق ناري، عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بنغازي في دور الثمانية لنهائيات دوري كرة السلة بمدينة طرابلس.