شلقم: صدام حسين أعدم آلافاً من ضباط الجيش العراقي 

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن في التجارب العربية، تقدم الحالتان البعثية في العراق وسوريا، وفي اليمن الجنوبي الذي تبنى الآيديولوجيا الشيوعية، معطية ملموسة لمركب الآيديولوجيا القاتلة، ففي العراق رفع حزب البعث العربي الاشتراكي شعار الوحدة والحرية والاشتراكية، لكنه قام بكل شيء سوى ما رفعه من الكلمات الثلاث، إذ قتل صدام حسين في قاعة الخلد قادة الحزب، أعضاء القيادة القومية والقطرية، وأعدم آلاف الضباط من الجيش العراقي، ودخل في عداوة طويلة مع توأمه الآيديولوجي البعثي السوري، وقبل ذلك تآمر على الوحدة السورية – المصرية، وفق قوله.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن غبار الآيديولوجيا لا يزال يتطاير في العالم، ويشعل الحروب. هل هي ضربات صراع الحضارات كما تنبأ به صامويل هنتنغتون، أم صدام المصالح وطموحات السلطة؟.. الآيديولوجيا فيروس لا يطيل النوم. له رواسب في قاع اللاشعور. له ألسنة بركانية دموية” وفق تعبيره.