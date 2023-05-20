صالح: لن نقبل بإشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لن نقبل بإشراف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على الانتخابات.

وبين صالح لقناة “الحدث” أن مجلس النواب سيتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين.

وأعرب صالح عن تمنياته أن تنهي لجنة 6+6 مهامها نهاية الشهر الجاري مبينا أن الخلاف بين أعضاء اللجنة يتعلق بموضوع مزدوجي الجنسية مشيرا إلى أن ما تتفق عليه اللجنة بشأن قوانين الانتخابات سيكون ملزما.

وأكد صالح أنه ليس من حق أحد أن يستبعد أي مرشح والقرار النهائي للناخبين قائلا لن نقصي أو نستبعد أحد من المشاركة في الانتخابات.

وحول ترشحه للانتخابات قال صالح إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة معربا عن تمنياته إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.

وحول إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن العمل قال صالح من الممكن أن يعود باشاغا لأداء مهامه بعد التحقيق معه وثبوت براءته.