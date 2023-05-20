مختار: الجامعة العربية يمكن أن تضطلع بدور مؤثر في الملفين الأمني والسياسي في ليبيا

ليبيا – نفى ناجي مختار، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وجود توافق بين الفرقاء السياسيين، على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين رئاسة المجلس ورئاسة البرلمان.

مختار وفي تصريحات خاصة لـ”وكالة أنباء العالم العربي” نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” وصف هذا الاتفاق بأنه غير موجود سوى على الورق، مطالبًا بأن تكون الجامعة العربية بديلاً للأطراف الإقليمية والغربية المنخرطة في الصراع، وأن تمارس دور الوساطة من خلال درايتها بالشأن العربي لتحديد ما تحتاج إليه العملية السياسية في ليبيا.

وقال مختار إن الجامعة العربية يمكن أن تضطلع بدور مؤثر في الملفين الأمني والسياسي في ليبيا، مؤكداً أن صعوبة التوافق بين الأطراف الليبية، وعدم القدرة على ترتيب البيت الداخلي، تعود إلى تدخل دول إقليمية وغربية، وأن الجامعة لديها القدرة على توزيع الأدوار بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي.

كما أكد أنه لا يمكن الحديث عن الانتخابات بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.

مختار دعا الجامعة العربية إلى بذل جهد فاعل لفهم التركيبة المناطقية بمنطق الأغلبية، وليس بمنطق المتحدثين باسم هذه المناطق.