اللواء 106 مجحفل يفعل مكتب شكاوى للمتضررين من السطو على ممتلكاتهم

الوطن| متابعات

قام اللواء 106 مُجحفل بتفعيل مكتب الشكاوى باللواء وبإشرافٍ مباشر من آمر اللواء، وذلك تلبية لمناشدات المواطنين المُتضررين جرّاء السطو على ممتلكاتهم وآراضيهم من قبل الخارجين عن القانون.

ويأتي هذا الإجراء بتعليماتٍ من القائد العام للقوات المُسلحة المُشير أركان حرب “خليفة ابوالقاسم حفتر“.

هذا وتمت مباشرة العمل في هذا الاختصاص لرد حقوق المظلومين وردع الخارجين عن القانون، وبالتنسيق مع مكتب المحامي العام.

يُشار إلى أن اللواء قام خلال فترة 9 أشهر باسترجاع 77 عقاراً وسلّمها إلى أصحابها.