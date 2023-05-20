الحكومة الليبية: تفعيل قانون التأمين الصحي يتطلب نظام إلكتروني للمستشفيات

قال وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، عثمان عبدالجليل، إن الحكومة تعمل على تفعيل قانون التأمين الصحي رقم (20 لسنة 2010)، لكن ذلك يتطلب وجود نظام إلكتروني محدد تعمل به المستشفيات.

وأضاف عبدالجليل، في تصريحات تلفزيونية، أن شركات التأمين هي من تتولى تغطية النفقات الخاصة بالتأمين الطبي، وهو ما لم يمكن أن يحدث بالنسبة إلى شركات دولية كبرى ما لم يكن هناك نظام داخل المستشفيات يوضح لشركات التأمين جميع التفاصيل الخاصة بالعمليات الجراحية والتحاليل وخلافه.

وأكد على أن التحول الرقمي هو القاعدة التأسيسية لتفعيل التأمين الطبي، لأن الشركات لن تدفع ثمنا إلا بعد معرفة جميع المعلومات اللازمة.