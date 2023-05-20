إسماعيل: ليبيا رهينة المعادلة الإقليمية وتنتظر نتائج الانتخابات التركية

رأى المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل أن ليبيا تبقى رهينة للمعادلة الإقليمية والتي تنتظر نتائج الانتخابات التركية، وإلا فستبقى الأمور على ما هي عليه من حيث الانقسام.

وقال إسماعيل في تصريح صحفي إن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان سيسمح للحكومة التركية بالتفاوض بشكل أدق مع مصر، حول ضرورة حل الأزمة الليبية.

وبشأن الاتقسام الحكومي الحالي، علق إسماعيل قائلا: يوجد خياران لحل الأزمة السياسية، الأول هو دمج هذه الحكومتين، أو الذهاب إلى حكومة مصغرة، مشيرًا إلى أن الخيار الأخير ينبغي أن يكون مدعومًا بتوافقات دولية.