عقيلة صالح: قرار إيقاف باشاغا «مُتسرع» وعلى الدبيبة التخلي عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، عدم رضاه عن قرار إيقاف باشاغا وطالب بعدم التسرع.

المستشار عقيلة صالح أوضح في تصريحات للعربية أن إجراءات إيقاف باشاغا لم تتم وفق القانون، لافتًا إلى إجراءات الاقالة تتطلب المساءلة ومن ثمّ التحقيق.

كما أضاف المستشار صالح ضمن تصريحاته إلى أن إجراء الانتخابات يستلزم وجود حكومة جديدة محايدة، وأن البرلمان يسعى لتشكيل حكومة جديدة تتولى إجراء الانتخابات فور توافق أعضاء لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى وجود خلاف على قانون ترشح مزدوجي الجنسية حتى هذه اللحظة.

وفيما يتعلقُ برئيس حكومة الوحدة، قال المستشار صالح، إن أراد عبد الحميد الدبيبة الترشح للانتخابات فعليه التخلي عن منصبه، وفقَ قوله.