“بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية”.. افتتاح مقر فرع الهيئة في إجدابيا

افتتح مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في أجدابيا، اليوم الخميس في مقر الهيئة وذلك بحضور رئيس الهيئة عبدالسلام و مدراء الإدارات العامة الحاسي والمكاتب برئاسة الهيئة،كما حضر الحفل عمداء بلدية أجدابيا والبلديات المجاورة ومدير أمن أجدابيا، وأمراء بعض الكتائب الأمنية بالمدينة، وعدد من مدراء الإدارات والمؤسسات بمدينة أجدابيا.

وقال رئيس الرقابة الإدارية إن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة الهيئة لتطوير أداء العاملين بها وتوفير الأجواء الملائمة لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأضاف عبد السلام أن الهيئة قامت بإنجاز بالعديد من المشاريع وذلك بإنشاء مقرات جديدة وشراء مقرات لبعض الفروع ، وكذلك صيانة بعض الفروع ، وأجار مقرات لفروع أخرى .

وتابع الرئيس أن الغرض من هذه الأعمال تطوير أداء الهيئة وتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها التأثير على العاملين بها، متمنياً أن يتم المحافظة على هذا الإنجاز ويكون حافز للعاملين بالفرع على البذل والعطاء .

ولفت عبد السلام في حديثه إلى موضوع الحقوق المشروعة للعاملين بالهيئة، من تسويات مالية وإدارية، مؤكدًا أنه قام بإعطاء تعليمات لكافة الإدارات بالنظر في مطالب الموظفين والأعضاء وتسويتها.

ومن جهته اعتبر عميد بلدية أجدابيا، أن هذا المشروع مكسب للبلدية ، وأن البلدية ستكون على تعاون مع أعضاء وموظفي الهيئة لإنجاز أعمالهم.