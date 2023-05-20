مكافحة الأمراض: انطلاق مبادرة التطعيم حماية في بنغازي

انطلقت ببلدية بنغازي مبادرة “التطعيم حماية”، التي ينظمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ومنظمة دعم، وإدارة الخدمات الصحية بنغازي.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الفريق درب فرق التوعية الميدانية، ومن ثم عقد اجتماع مع بعض المؤثرين والنشطاء بالبلدية بهدف تشجيع المجتمع المحلي على تلقي التطعيمات، كما تم تنظيم حلقة نقاش مع العناصر الطبية، لمعرفة أهم المشاكل التي تواجه المجتمع المحلي في الوصول للتطعيمات.

وباشرت الفرق الميدانية العمل بالأماكن الحيوية بالمدينة لتوعية المجتمع بأهمية تلقي التطعيمات.