غويلة: هيئة الأوقاف تفتقد للعقل والحكمة

ليبيا – علق الداعية الليبي الكندي المتشدد عبد الباسط غويلة عضو دار الإفتاء والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، على بيان هيئة الأوقاف طرابلس حول ما حدث يوم الجمعة الماضي في جامعة الحومة بتاجورءا والجمعة التي تسبقها في جامعة الناقة وإرسالها لأئمة وخطباء، قائلاً:” هيئة الأوقاف تفتقد للعقل والحكمة واتباع منهج السلف في الدعوة إلى الله”.

غويلة وفي تسجيل مرئي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتابعته صحيفة المرصد،قال:” سبب الكره لهؤلاء الخطباء والأئمة أن أغلب المداخلة تؤيد حفتر الظالم المعتدي ولديه مشروع خطير جدًا ومشروع صهيوني،فكيف تفرضون هؤلاء الأئمة على الناس،فنجدهم يتشدقون بالكلام وبفقه غريب،ولهجتهم غريبة،فلماذا تريدون تقليد الآخر وتتركون لهجة البلاد ولباسهم؟”.

وأضاف:” فأين الحكمة في الدعوة لله تعالى؟، فترسلون شخصًا تفرضوه عليهم فرضًا وهو إنسان جاهل ويتحدث بحديث تكرهه وتبغضه، وعقب ذلك تفعلون مظلومية مثل الشيعة وتضع بيان، فعلى من تكذب ؟، الناس لا تحبكم، أنتم مختلفون فيما بينكم ثم ترسلون الخطباء للمنابر وبقوة السلاح”.