عقيلة صالح: لن نقبل بإشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات وسنتجه لتشكيل حكومة موحدة

الوطن/رصد

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحاتٍ تلفزيونية:” سنتجه لتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات بعد أن توافق لجنة 6+6 على القوانين الانتخابية”، مشددًا على أن إجراء الانتخابات يتطلب حكومة جديدة ومحايدة.

وبين أن الخلاف بين أعضاء لجنة 6+6 يتعلق بموضوع مزدوجي الجنسية، واقترح أن يتنازل الفائز بالانتخابات عن جنسيته الثانية، مؤكدًا أنه لن يتم إقصاء أو استبعاد أحدًا من المشاركة في الانتخابات، حيث أن القرار النهائي للناخبين.

وشدد على أن ما تتفق عليه لجنة 6+6 بشأن قوانين الانتخابات سيكون ملزماً، آملًا أن تجرى الانتخابات نهاية العام الجاري وأن تكون انتخابات نزيهة يقبل بها جميع الليبيين.

وأكد رفض المجلس إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات، مبينًا أنه إذا أراد الدبيبة الترشح للانتخابات فلا اعتراض عليه، لكن عليه أولاً الاستقالة من منصبه.

وأضاف أن إجراءات إيقاف باشاغا كانت متسرعة من قبل النواب،وإن إيقافه لم يتم وفق القانون وكان يتوجب أولاً التحقيق معه، حيث أن إجراءات إقالة الحكومة أو رئيسها من قبل البرلمان تتطلب المساءلة أولاً والتحقيق، مشيرًا إلى أن اعتراضه على خطوة إيقاف باشاغا ليست حماية له ولكن حماية للقوانين.

وبين أنه سيتم التوافق مع مجلس الدولة الأعلى على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات وأن رئيس مفوضية الانتخابات أكد استعداده للإشراف على الانتخابات، وذلك حين أن تصدر القوانين.

واختتم حديثه قائلًا:” لا نريد أي قوة أجنبية في بلادنا” ، مشيرًا إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ليس من يمنح الشرعية للبرمان أو مجلس الدولة.