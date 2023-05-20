حكومة الوحدة تشارك في المنتدى المصرفي المغاربي حول إعادة إعمار ليبيا في تركيا

شارك ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، أمس الجمعة، بحضور مسؤولين من المغرب والجزائر، في المنتدى المصرفي المغاربي حول الاقتصاد الرقمي لإعادة إعمار ليبيا، في تركيا.

وأكد وزير الاقتصاد محمد الحويج، على ضرورة تطوير المنظومة المصرفية والاستفادة من التقنيات الإلكترونية التي توفرها المؤسسات الدولية المتخصصة.

وأشار إلى أن ليبيا بها موارد وكفاءات بشرية قادرة تحقيق التحول للاقتصاد الرقمي منوهاً بأن وزارة الاقتصاد والتجارة اطلقت عدًة منظومات مما يساعد في التحول الرقمي.

ودعا القطاع الخاص والمؤسسات المالية وأصحاب الأعمال والبنوك التجارية لدعم وتمويل مشاريع التحول الرقمي لفئات الشباب بما يساهم في تطوير قطاع الخدمات التجارية الرقمية والتي لها تأثير مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى دور المصارف المغاربية والمصارف الليبية في تعزيز قطاع الاقتصاد الرقمي وتقديم الحلول بمجال التكنولوجية المالية والمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار بليبيا من خلال الاعتماد على التكنولوجيا في التمويل والاستثمار في كافة الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمات، داعياً لعقد المنتدى القادم في دولة ليبيا.

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وركز المنتدى على تحسين الخدمات المصرفية وتطوير البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع في مختلف القطاعات، باعتبار أن التحول الرقمي له أثر كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وحسب ما ذكرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في بيان اليوم السبت، فإن المنتدى يُعد فرصة هامة لتحسين فهمها للتطورات والتقنيات في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز قدراتها في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والمعرفة مع المشاركين، والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

وتابعت، أن هذا المنتدى يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الزراعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات المالية والمصرفية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المغاربية وشمال أفريقيا بشكل عام.

وحضر المنتدى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني والملحق التجاري الجزائري والأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية والمدير العام لاتحاد المصارف الليبية، وعدد من مسؤولي المؤسسات المالية والمصرفية والخبراء السابقين من دول شمال أفريقيا.

وأشارت الوزارة إلى أهمية دورها في تعزيزالاستثمار في هذا القطاع وتمكينه من الاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية والمالية.

واعتبرت أن هذا الحضور يعد فرصة للوزارة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية والمصرفية والقطاع الخاص في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.