وفد من وزارة شباب الدبيبة يناقش في أثيوبيا التنمية ومبادرة المليون

شارك وفد وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في منتدى الشباب بالاتحاد الافريقي بأديس أبابا- أثيوبيا، والذي يهدف إلى رسم وتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية والمشاركة الشبابية في القارة الأفريقية.

وحضر المنتدى مدير إدارة المبادرات والمشاريع الشبابية مروة الباروني، ومن إدارة تمكين الشباب مؤيد عاشور بوصفهم مشاركين شباب.

وناقش المشاركون في المنتدى ملخص أعمال مبادرة المليون المعنية بالتطوير الشبابي في مجالات التعليم، المشاركة الشبابية، التوظيف، ريادة الأعمال، والصحة، ويهدف المؤتمر إلى إطلاق المستوى التالي من المبادرة بهدف الوصول إلى 300 مليون شاب على مستوى القارة بحلول عام 2030.

وقدمت ممثلة الشباب والمرأة في الاتحاد الأفريقي، برودتيس نقوانة شكرها وتقديرها للمساهمة الفعالة التي قدمها ممثلو الوفد الليبي.