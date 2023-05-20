قزيط: أتمنى أن لا يؤدي إيقاف باشاغا إلى مزيد من التشظي

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط إن انفراد مجلس النواب بتعيين الحكومات وإقالتها من دون التشاور بشأنها يزيد المشهد الليبي تعقيدًا، مشيرًا إلى أن إيقاف مجلس النواب لفتحي باشاغا وإحالته للتحقيق قد يمثل قطعاً لآخر حبال الود بين الطرفين.

وكان مجلس النواب الليبي قد أقال يوم الثلاثاء فتحي باشاغا وأحاله إلى التحقيق، مكلفًا أسامة حمّاد برئاسة الحكومة، حيث ذكر المتحدث باسم مجلس النواب أن التصويت على الإقالة جرى بالإجماع في جلسة رسمية برئاسة نائب رئيس المجلس فوزي النويري.