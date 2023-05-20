العقيلي: إجمالي عدد الحجاج الليبيين هذا العام 7800 حاجاً

قال الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبدالله العقيلي إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تكفلت بكافة تكاليف حج هذا الموسم وخصصت 250 مليون دينار في هذا الجانب حسب قرارها رقم 290 لسنة 2023، و إجمالي عدد الحجاج الليبيين هذا العام 7800 منهم 1050 حاجا خصصوا لوزارة الشهداء.

وأعلن في تصريحات صحفية الانتهاء من الترتيبات وإجراءات التعاقد مع الفنادق وتوفير المواصلات الخاصة بالحجاج الليبيين، و الآن يجري منح التطعيمات الخاصة بالحجاج الليبيين عبر المراكز الصحية المعلن عنها، و تم التعاقد مع 3 شركات طيران ليبية لتيسير الرحالات عند قيام السلطات السعودية بتحديد جدول الطيران وموعد البدء في تسيير الرحلات.