حملة لضبط شاحنات نقل مياه الصرف الصحي التي يقوم أصحابها بتفريغ خزاناتها بشبكات تصريف مياه الأمطار

أخبار ليبيا 24

أطلق قسم المرور في سوق الجمعة حملة لضبط شاحنات تحميل مياه الصرف الصحي، التي يقوم أصحابها بتفريغ خزاناتها بشبكات تصريف مياه الأمطار في طريق السريع.

وقالت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، إنّه بناء على تعليمات رئيس المكتب أطلق قسم مرور سوق الجمعة حملة بضبط الشاحنات التي تقوم بتحميل المخلفات من المياه العادمة والتخلص منها بشبكات الصرف الصحي بطريق السريع دون المكان المخصص لها.

وأضافت المديرية، أن ذلك يتسبب في تجمع المياه أثناء سقوط الأمطار.

وطالبت المديرية، سائقي شاحنات الصرف الصحي بالتوجه إلى مكان معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة المشروع، لتفريغ الحمولة.

ونشرت المديرية صور لعدد من الشاحنات التي يقوم سائقيها بتفريغ مياه الصرف الصحي داخل شبكة تصريف مياه الأمطار.