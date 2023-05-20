أمن بنغازي: ضبط شخصين يمتهنان الإتجار بالمخدرات

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط شخصين يمتهنان الإتجار بمادة الحشيش المخدرة بعد جلبها من مدينة المرج.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي تلقى معلومات بشأن قيام أشخاص بجلب كميات كبيرة من مادة الحشيش المُخدرة من مدينة المرج وترويجها بمدينة بنغازي.

وأصدر رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين خرج أعضاء التحريات لإجراء استيقاف مُفاجئ بعد التأكد من خروجهم من مدينة المرج مستقلين مركبة آلية نوع هيونداي جنسس سوداء اللون وعند مشاهدة المركبة تمكن أعضاء التحريات من ضبطها وعلى متنها شخصين وضبط بحوزتهم قطعتين كبيرتين من مادة الحشيش وطاقم ذهب وتم الانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ح.م.ح من مواليد 1990 والثاني يُدعى م.ع.ع من مواليد 1996 واعترفوا بشراء المخدرات من المدن المجاورة نظراً للنقص الشديد بمدينة بنغازي وغلاء أسعارها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى جهاز مُكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.