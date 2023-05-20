| عقيلة صالح: لن نقبل إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات

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2023/05/20 على الساعة 20:04

: قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، بأنهم لن يقبلوا إشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات، وعليه التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف عقيلة في تصريحات خاصة لقناتي “الحدث” و”العربية” أنه طلب عدم التسرع بإيقاف حكومة فتحي باشاغا، وأنه ليس راضيا عن هذا القرار، لأنها كانت متسرعة ولم تتم وفقا للقانون.

وقال رئيس مجلس النواب إن المبعوث الأممي ليس من يمنح الشرعية للبرلمان أو مجلس الدولة، ولا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا، والخلاف داخل لجنة ” 6+6″ يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات. وأضاف أن مجلس النواب سيتوافق مع المجلس الأعلي للدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين.

وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق البلاد. فيما كلف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية. وكان باشاغا استبق تلك الخطوة، ووجه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة له.