عقيلة صالح: طلبت عدم التسرع بوقف باشاغا وإحالته للتحقيق أولاً

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، إنه لن يقبل إشراف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على الانتخابات، وعليه التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات، حيث يجب إجراؤها في ظل حكومة جديدة محايدة قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي، في تصريحات تلفزيونية خاصة لقناتي “الحدث” و”العربية” أنه طلب عدم التسرع بإيقاف حكومة فتحي باشاغا، وأنه ليس راضياً عن هذا القرار، لأنها كانت متسرعة ولم تتم وفقاً للقانون.

وقال عقيلة صالح إن المبعوث الأممي ليس من يمنح الشرعية للبرلمان أو مجلس الدولة، ولا نريد أي قوة أجنبية في بلدنا، والخلاف داخل لجنة 6+6 يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات.

وأضاف أن البرلمان الليبي سيتوافق مع مجلس الدولة الأعلى على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات بعد إقرار القوانين.

وصوت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي.

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