اللافي يناقش مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية تعزيز التعاون

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بالعاصمة البريطانية لندن، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية، مارتن سامبسون.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن اللقاء الذي جرى أمس الجمعة تناول سبل تعزيز التعاون بين دولة ليبيا والمملكة المتحدة في مجالات التدريب والاستشارات المتعلقة بالدفاع وأمن الحدود وغيرها من المسائل ذات الصلة.

وتم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأمن حدودها، وتعزيز قدرة الدولة الليبية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

وأكد اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، خلال اللقاء حرص المجلس الرئاسي على متابعة هذه المسائل وإعطائها الأولوية.