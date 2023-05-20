وزارة الصحة خاضت شوطا كبيرا لإعادة الثقة في النظام الصحي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجيل، إن الوزارة خاضت شوطا كبيرا ووضعت كل الأساسيات الرامية لإعادة الثقة في النظام الصحي في ليبيا.

وأوضح عبدالجليل، أن ذلك يأتي عن طريق التحول الرقمي الكامل الذي سيحد من تفشي الفساد بشكل كبير، لافتا إلى أن الوزارة بصدد البدء في المرحلة الأولى بربط مجموعة من المستشفيات ومنها إلى ربط كل الوحدات والمرافق الصحية في ليبيا.

وأكد عبد الجليل خلال افتتاح المؤتمر الثاني لجراحات السمنة المقام ببنغازي، حرص وزارة الصحة على مواكبة التطور الكبير في مجال جراحة السمنة والأبحاث العلمية بإقامة المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات والمعارف بهدف تحسين الخدمات الطبية وفقاً للجودة التي تهدف لها استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير القطاع الصحي.

وقال، إن نهج وزارة الصحة هو النهوض بالقطاع الصحي من خلال استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز القيادة والحوكمة الرشيدة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتقديم خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة،و تنمية القوى العاملة الصحية، وتقوية نظم المعلومات الصحية، ومجانية الأدوية ومراقبة جودتها والمشاركة مع القطاع الصحي الخاص.

وأضاف، أنّه يجب التفكير خارج الصندوق وإنشاء نظام صحي حقيقي الهدف منه رفع القطاع الصحي والعمل على تقوية نظم المعلومات الصحية والتوجه إلى التحول الرقمي.