أمن طرابلس: تحرير أكثر من 820 مخالفة مرورية في أبوسليم

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 230 سيارة وتحرير أكثر من 820 مخالفة مرورية في أبوسليم.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن مكتب شؤون المرور بشرطة مرور أبوسليم ضبط أكثر من 230 مركبة آلية بدون رخص قيادة من بينها سيارات تسير باتجاه معاكس وتحرير أكثر من 820 مخالفة مرورية.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت أن إجمالي عدد السيارات المسروقة التي تم ضبطها من قبل مكتب شؤون المرور بلغ 13 سيارة فيما بلغ عدد السيارات المطلوبة التي تم ضبطها 37 سيارة منذ الأول من أبريل وحتى 15 مايو الجاري.

كما أعلنت مديرية أمن طرابلس إحالة 91 متهما للنيابة خلال الفترة من 10 مايو إلى 17 مايو الجاري من مراكز شرطة عين زارة، باب بن غشير، سوق الجمعة.