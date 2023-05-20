التكبالي: تشكيل المشري للجنة لمتابعة تجاوزات حكومة الدبيبة محاولة لمنع إجراء أي تعديل وزاري

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب، علي التكبالي،أن الإجراء الذي اتخذه خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري بشأن تشكيل لجان لمتابعة تجاوزات حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،محاولة للحيلولة دون إجراء أي تعديل وزاري على الحكومة، مشيراً إلى أن التسريبات المتداولة تشير إلى ضم شخصيات مقربة من قيادة الجيش الوطني لتولي عدد من الحقائب السيادية في الحكومة، على أن يظل رئيسها من المنطقة الغربية، وهو ما يعني احتفاظ الدبيبة بموقعه.

التكبالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن إحداث تلك اللجان لرصد تجاوزات حكومة الدبيبة قد يكون هو حشد الشارع الليبي، تحديداً بالمنطقة الغربية، تجاهها؛ بما يعوق تمرير التعديل الوزاري المرتقب

وتساءل التكبالي:”هل يتوقع مجلس الدولة من الجميع تصديق أنه اكتشف فجأة عدم وجود من يحاسب تلك الحكومة؟”، لافتاً إلى أن مجلس النواب سبق أن حجب الثقة عنها منذ عام ونصف العام تقريباً،وأنها ما زالت توقع اتفاقيات طويلة الأمد بـ”المخالفة لصلاحياتها”بخريطة الطريق الأممية،لكن يبدو أنه اكتشف ذلك عندما استشعر أن خططها المستقبلية تتعارض مع مصالحه.