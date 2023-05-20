التكبالي: المشري يحاول منع أي تعديل وزاري بحكومة الدبيبة المنتهية 

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي إن تشكيل رئيس مجلس الدولة خالد المشري لجان لمتابعة تجاوزات حكومة الدبيبة منتهية الولاية، محاولة لمنع أي تعديل وزراي على حكومته.

وأضاف أن التسريبات المتداولة تشير إلى ضم شخصيات مقربة من قيادة الجيش الوطني لتولي حقائب سيادية في الحكومة، على أن يحتفظ الدبيبة بموقعه.

وبين أن إحداث تلك اللجان قد يكون لحشد الشارع الليبي، تحديدًا بالمنطقة الغربية، ضد الحكومة منتهية الولاية، بما يعوق تمرير التعديل الوزاري المرتقب.

وقال إن مجلس الدولة استشعر أن مصالحه تتعارض مع خطط حكومة الدبيبة المستقبلية.