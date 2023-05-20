21 يونيو المقبل.. اتحاد “أرباب العمل” يقيم منتدى الطاقة الليبي الفرنسي

أعلن اتحاد أرباب العمل الفرنسي “ميداف”، تنظيم منتدى الطاقة الليبي الفرنسي في 21 يونيو المقبل.

ويرى الاتحاد أن ليبيا عملاق طاقة بامتلاكها إمكانات غير مستكشفة إلى حد كبير، تحتاج الى استثمارات ضخمة.

وأوضح اتحاد أرباب العمل في بيان اليوم، السبت، أن المنتدى الخاص بالنفط والغاز يُعقد بالشراكة مع غرفة التجارة الفرنسية الليبية وبدعم من المؤسسة الوطنية للنفط.

وسيجمع منتدى الطاقة الفرنسي الليبي ممثلين عن شركات الطاقة الليبية الرئيسية، بما في ذلك الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وسيسمح اللقاء بتسليط الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، وجمع تجارب الشركات الفرنسية في ليبيا في قطاع الطاقة والتعرف على فرص العمل الرئيسية في السوق الوطنية.

ويسجل “ميداف”، احتياطيات من النفط والغاز في ليبيا بـ 48 مليار برميل و 53 تريليون قدم مكعب على التوالي، مما يجعل البلاد أكبر خزان في أفريقيا وثالث أكبر منتج في القارة.

وشكلت عائدات النفط في العام 2021 حوالي 98% من إجمالي إيرادات الحكومة الليبية، وفقًا للمصرف المركزي.