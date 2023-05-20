وزير الدفاع الإيطالي: جاهزون للعب دور في توحيد الجيش الليبي

في إحاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، إن إيطاليا جاهزة للعب دور “الميسر والمنسق” في إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية، وأنها قادرة على تهيئة الظروف لذلك بحكم تواصلها مع الأطراف الليبية كافة.

أضاف قائلًا أن استقرار ليبيا أمر ضروري بالنسبة لإيطاليا، لكن إيطاليا لم تحقق إلا القليل مقارنة بالجهود التي تبذلها في ليبيا، و إيطاليا تشارك بشكل فاعل في الجهود الأوروبية والدولية في ليبيا عبر عدد من المهمات والعمليات، ونحن نشارك في البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا (MIASIT)، لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، وعملية إيريني (IRNIN)، لمتابعة حظر السلاح على ليبيا في المتوسط، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود الليبية (EUBAM Libya).