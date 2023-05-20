إخماد حرق نشب بأشجار طبيعية في منطقة الوطيات شرق بنغازي

أخبار ليبيا 24

نجحت فرق الإطفاء بالدفاع المدني سيدي علي من أخماد حريق شب في أشجار طبيعية (الجداري) بمنطقة الوطيات (مشروع رقم 03) شرقي بنغازي.

وقالت هيئة السلامة الوطنية، إن فرق الإطفاء في سيدي علي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده رغم قوة الرياح التي يشهدها اليوم شرق ليبيا.

وتشهد بنغازي وضواحيها، اليوم، هبوب رياح شرقية جنوبية نشطة إلى قوية تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأهاب الدفاع المدني المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح المتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت إن حالة الطقس اليوم تساعد في نشوب الحرائق وسرعة انتشارها وصعوبة السيطرة عليها.