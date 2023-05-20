المهدوي: الموقف الأميركي سيكون هو الحاسم في ترجيح أي من السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة الليبية

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، على الإجراء الذي اتخذه خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، بشأن تشكيل لجان لمتابعة تجاوزات حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال:”إن الموقف الأميركي سيكون هو الحاسم في ترجيح أي من السيناريوهات المطروحة حالياً، ما بين سعي صالح والمشري لإيجاد فترة انتقالية جديدة يتم فيها العمل على إسقاط الحكومتين عبر الحشد ضدهما، ثم تشكيل حكومة جديدة يتم تقاسم مقاعدها فيما بينهما، وبين ما يردد عن ترميم حكومة الدبيبة بشخصيات مقربة من قيادة الجيش الوطني”.