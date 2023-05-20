بن شرادة: مجلس الدولة يسعى لكبح جماح حكومة الدبيبة

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، ما تردد عن أن مجلسه تغافل طيلة الفترة الماضية عن كل تجاوزات حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأشار بن شرادة في تصريح صحفي باعتراض عدد كبير من أعضاء المجلس على قيام حكومة الدبيبة بتوقيع مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي في أكتوبر الماضي.

كما انتقد بن شرادة حديث البعض بأن مجلس الدولة يسعى لإفشال التعديل الوزاري المرتقب، وقال إن المجلس «سيكون مسؤولاً بشكل كامل أمام القضاء والشارع الليبي عن كل حرف سيكتب في تقارير تلك اللجان، التي ستتولى متابعة تجاوزات الحكومة».

وأضاف أن الهدف ربما «كبح جماح تلك الحكومة التي اتسعت تجاوزاتها بشكل كبير مؤخراً»، وموضحاً أن تقارير هذه اللجان سيتم الاعتداد بها كون واضعيها «أعضاء مجلس سيادي موثوق به».

كان مجلس الدولة برئاسة المشري قد قرر خلال جلسته في بداية الأسبوع تشكيل لجان لمتابعة عدد من الملفات والقرارات والاتفاقيات، التي اتخذتها حكومة الوحدة المؤقتة.