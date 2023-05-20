تفعيل مكتب الشكاوى باللواء 106 مجحفل لرد الممتلكات المغتصبة لأصحابها

أخبار ليبيا 24

أعلن اللواء 106 مجحفل، اليوم السبت، تفعيل مكتب الشكاوى، تلبيةً لمناشدات المواطنين المُتضررين جرّاء السطو على ممتلكاتهم وأراضيهم من قبل الخارجين عن القانون.

وقال مكتب الإعلام باللواء، إن تفعيل مكتب الشكاوى جاء بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأضاف المكتب، أن اللواء 106 مُجحفل قام بتفعيل مكتب الشكاوى باللواء. وقال إنّه وبإشرافٍ مباشر من آمر اللواء تمت مباشرة العمل في هذا الاختصاص لرد حقوق المظلومين وردع الخارجين عن القانون.

ولفت إلى أنّه بالتنسيق مع مكتب المحامي العام قام اللواء 106 مُجحفل، خلال فترة 9 أشهر باسترجاع عدد 77 عقارا وقام بتسليمها إلى أصحابها .