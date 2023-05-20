كمين محكم يطيح بشخصين يمتهنان الإتجار بالمخـدرات

أسفر كمين مُحكم لقسم التحريات العامة عن ضبط شخصين يمتهنان الإتجار بمادة الحشيش المخدرة قامو بجلبها من مدينة المرج .

وبالتفاصيل وفق مديرية أمن بنغازي، عُقب ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن أشخاص يقومون بجلب كميات كبيرة من مادة الحشيش المُخدرة من مدينة المرج وترويجها بمدينة بنغازي .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين حيث تم خروج اعضاء التحريات وإجراء استيقاف مُفاجئ بعد التأكد من خروجهم من مدينة المرج على متن مركبة آلية نوع هيونداي جنسس سوداء اللون .

وعند مشاهدة المركبة تمكن أعضاء التحريات من ضبطها وعلى متنها شخصين وضبط بحوزتهم قطعتان كبيرتان من مادة الحشيش 2قورزة المُخدرة وطاقم ذهب وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ح.م.ح من مواليد 1990 والثاني يُدعى م.ع.ع من مواليد 1996 وإعترفوا بشراء المخدرات من المدن المجاورة نظراً للنقص الشديد بمدينة بنغازي وغلاء أسعارها .

وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهاز مُكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية..