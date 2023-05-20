إلقاء القبض على أحد المتهمين بالسرقة في طرابلس

تابع أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس البلاغ الوارد بشأن سرقة دراجة نارية بالإشارة نوع Buddi اللون أخضر والتي حصلت بدائرة اختصاص مركز شرطة غوط الشعال وقيدت ضد مجهول.

وبحسب وزارة الداخلية، أنه من خلال البحث والتحري تمكن أعضاء المكتب من التعرف على الجناة وإلقاء القبض على أحد المتهمين منهم ، وبالإستدلال معه داخل مقر المكتب اعترف بارتكابه لسرقة الدراجة رفقة شخص أخر، وقاما ببيعها لشخص ثاني.

وتم استرجاع الدراجة النارية وتحريز دراجة أخرى كانت بحوزة المقبوض عليه ، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المقبوض عليه إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص، هذا ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط الشخص الأخر.