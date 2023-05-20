| المنقوش: ليبيا تطلع لدعم خليجي لإنهاء المراحل الانتقالية بالبلاد

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2023/05/20 على الساعة 20:01

: أعربت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الجمعة، عن تطلع ليبيا لدعم مجلس التعاون الخليجي لتوجه الشعب الليبي لأجل إنهاء المراحل الانتقالية بالبلاد وإجراء الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، على هامش أعمال القمة العربية 32 لجامعة الدول العربية المنعقدة بمدينة جدة، حسب بيان لوزارة الخارجية علي “فيسبوك”.

وأضاف البيان أن المنقوش تطرقت خلال اللقاء إلى أبرز الملفات التي ناقشتها خلال جولتها الرسمية بعدد من دول الخليج العربي، والتي سبقت انعقاد القمة العربية.

وأشارت المنقوش إلى توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، “بإيلاء الأهمية للدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا”، وأثنت على “الموقف الخليجي والمبادرة السعودية لفتح الحوار مع الجمهورية الإيرانية”، كما أشارت إلى “ترحيب حكومة الوحدة الوطنية بهذه الخطوة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة”.

كما جددت المنقوش التأكيد على “أهمية تنسيق المواقف إزاء القضايا العربية المشتركة”، ووجهت المنقوش دعوة رسمية للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي أبدى ترحيبه بالدعوة، وزيارة ليبيا لتقوية الروابط التي تجمعها مع دول مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات”.