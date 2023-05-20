طرابلس.. حملة لضبط الشاحنات التي تفرغ المخلفات بشبكات الصرف الصحي

أفادت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت عن قيام مكتب شؤون المرور باطلاق حملة لضبط الشاحنات التي تقوم بتحميل المخلفات والتخلص منها بشبكات الصرف الصحي بطريق السريع.

وبناء على تعليمات رئيس المكتب أطلق قسم مرور سوق الجمعة حملة بضبط الشاحنات التي تقوم بتحميل المخلفات من المياه العادمة والتخلص منها بشبكات الصرف الصحي بطريق السريع دون المكان المخصص لهم مسببا في ذلك تجمعات المياه أثناء سقوط الأمطار.

ودعا الإخوة السائقين الشاحنات الصرف الصحي بتوجه للمكان المخصص بتخلص من المخلفات (معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة المشروع ) حفاظا على سلامة العامة .