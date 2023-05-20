دبلوماسي مصري: حكومة الوحدة ولايتها انتهت.. ونحن نتعامل فقط مع المشير خليفة حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد سفير مصر لدى روما، بسام راضي، أنّ «مصر تتعاون مع القائد العام المشير خليفة حفتر، ولا تتعامل أبدًا مع الميليشيات والحكومات المتوازية».

وقال راضي خلال حديثه مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء: «وفقًا لمصر.. فإن ولاية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، انتهتْ، والمؤسسة الشرعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس نواب برئاسة عقيلة صالح» وفق قوله.

وأضاف الدبلوماسي المصري أن سياسة مصر الخارجية واضحة، إذ تتعامل دائمًا مع الجيوش الوطنية والحكومات المركزية.

كما دعا راضي خلال حديثه للوكالة، إلى بذل المزيد من التنسيق وتبادل المعلومات بين إيطاليا ومصر «حول ملفات مثل جرائم الهجرة، الأمن الغذائي والطاقة ومكافحة الإرهاب والأزمة في ليبيا» حسب ما نقلته الوكالة.