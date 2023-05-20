تفاصيل مثيرة بضبط شخص في عدة قضايا في سبها

أفادت مديرية أمن سبها، اليوم السبت عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة من القاء القبض على شخص وضبطه على ذمة عدة قضايا بينها القتل الخطأ .

حضر الى مركز شرطة سبها المدينة اعضاء تابعين لشرطة الهجرة الغير شرعية وسلموا شخص للمركز من دولة تشاد وافادوا انه تم ضبطه بقسم الطواري بمركز سبها الطبي كان يقود في شاحنة افيكو كانت محملة عليها جنسيات افريقية ودلك للتهريب وكان معه شخص اخر اسمه س م من دولة تشاد توفي بسبب سقوط من أعلى الشاحنة .

وعليه تم معاينة الجتمان المتوفي وحفظه بثلاجة الرحمة بمركز سبها الطبي وتم التحقيق مع السائق في واقعة التهريب الهجرة غير الشرعية الاسم /ع ح ع / مواليد/ 1994م / الإقامة/ سبها المهديه / المهنة/ سايق شاحنة / الجنسية/ تشاد/ .

واعترف بأنه يقوم بتهريب وانه لا يوجد لديه اي اثبات لهويته وانه دخل الى الأراضي الليبية خلسه عن طريق التهريب عبر الصحراء وان الشاحنة التي يقوم بها بعملية التهريب هي لشخص ليبي يدعى م ع ك مقيم سبها المنشية وان سبب وفاة مرافقه بسبب سقوط من أعلى الشاحنة في الصحراء في منطقة الويغ .

وعليه اتخذت الإجراءات القانونية حياله وتمت احالته الى النيابة العامة على قضية القتل الخطأ وقضية تهريب وقضية الهجرة الغير شرعية وجاري البحث عن مالك المركبه ألألية.