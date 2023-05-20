سبها.. ضبط عسكري بتعاطي المخــدرات وإثارة المشاكل

أفادت مديرية أمن سبها، عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة من القاء القبض على شخص عسكري باساءات معاملة الأسرة وقضية تعاطي المخدرات.

وبالتفاصيل حضر لمركز شرطة سبها المدينة الموطن/ م ع م ا/مواليد /1961م/مقيم/ سبها المنشية/المهنه / عمل حر/ الجنسية/ ليبي/ وابلغ عن ابنه يثير المشاكل في المنزل معه ومع إخوته ويقوم بتعاطي المخدرات وهو حاليا بالمنزل .

وعليه خرج معه أعضاء التحري والقبض بالمركز وقاموا بضبطة واحضاره للمركز وبالتحقيق معه الاسم/ م م ع م / مواليد/ 1992م / مقيم/ سبها المنشية/ المهنة/ عسكري / ليبي/ .

وأفاد بأنه مدمن مخدرات تم توقيفه وتم احالته الى النيابة العامة على قضية اساءات معاملة الأسرة وقضية تعاطي المخدرات.