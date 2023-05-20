تخريج دفعة في بنغازي من الدبلوم التخصصي في علاج الجذور والعلاج التحفظي لأول مرة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

احتفل اليوم السبت في بنغازي بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم التخصصي في علاج الجذور والعلاج التحفظي.

حضر الاحتفالية وزير الصحة بالحكومة المعينة من البرلمان، الدكتور عثمان عبد الجليل، وعدد من النواب وعميد بلدية بنغازي وعدد من الشخصيات الاعتبارية والعسكرية والأمنية.

وشملت الدفعة 23 طبيبا وتعد الأولى من نوعها في ليبيا في مجال طب الأسنان، وفق ما ذكرت وزارة الصحة، واستهدفت الأطباء العاملين بالمركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بنغازي.